Regenboogbankje nu al besmeurd

Het symbool van dat bankje is noodzakelijk, zegt zij, 'omdat de liefde nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is om vrij te mogen vieren'. Daarmee doelt zij op inclusie in de samenleving en acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap.

De wethouder is behoorlijk ontstemd dat het zitmeubel nog niet eens droog is en nu al is besmeurd. "Het bankje is een uitnodiging tot een gesprek, ook als je anders denkt. Dat is misschien wel juist het belangrijkste; dat we het gesprek met elkaar voeren. Als je het er niet mee eens bent, dan kom je erover praten. Laat het weten, dan gaan we samen koffie drinken'', roept zij op.