Traumaheli landt bij Alphense gevangenis voor ‘medisch incident’, gedetineerde naar ziekenhuis

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De ambulance zou na enige tijd iemand met spoed naar het ziekenhuis hebben gebracht in gezelschap van medewerkers van justitie, laat een getuige weten.

Volgens een woordvoerder van de PI is er sprake van een medisch incident met een gedetineerde. "Hij is inderdaad naar het ziekenhuis en op dit moment weten we nog niet meer over zijn toestand."