Sint meert zaterdag voor het eerst zonder Zwarte Pieten aan in Alphen

De Sint-intocht in Alphen is zaterdag voor het eerst zonder ook maar één Zwarte Piet. Burgemeester Liesbeth Spies zegt dat ze deze keuze van de organisatie snapt.

"Er is door Alphenaren ook positief op gereageerd", benadrukt Spies. Dit geeft Stefan de Graaf van intocht-organisator Sint in Alphen eveneens aan. "Vorig jaar hadden we al meer roetveegpieten dan Zwarte Pieten. Zowel bezoekers als onze vrijwilligers geven aan dat ze die roetveegpieten mooier vinden."

Vier jaar terug zei de Alphense organisatie nog dat Zwarte Pieten zouden blijven, maar daar denkt De Graaf nu anders over. "Zeker wat de intocht betreft. Kijk ook maar wat ze bij de NTR doen met de landelijke intocht en op tv met het Sinterklaasjournaal. Wij gooien het roer nu ook helemaal om en kiezen voor een intocht zonder Zwarte Pieten."

Op en rond 5 december doen medewerkers van Sint in Alphen ruim honderd huisbezoeken. "In dat geval bepaalt de boeker welke kleur onze pieten hebben", zegt De Graaf. "We merken ook hier dat roetveegpieten populair zijn."

Sinterklaas komt zaterdag rond 11.30 uur aan op het Rijnplein in Alphen. Daarna is er een rondrit door het Alphense stadshart.

Burgemeester Spies benadrukt dat Alphen geen eisen stelt aan de kleur van de pieten. "Dat is aan de organisatie. Er staat niks over in de voor de intocht noodzakelijke vergunning en we stellen ook geen voorwaarde als we subsidie verstrekken."