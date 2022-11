Verhuurder kan lastig vuist maken tegen wiettelers in flats met huurhuizen

Woningverhuurder Woonforte ziet weinig kans om extra maatregelen te nemen die voorkomen dat flats worden gebruikt voor hennepteelt.

"We proberen samen met de gemeente Alphen wel de pakkans te verhogen, bijvoorbeeld door huismeesters en buurtbeheerders te trainen hoe zij alert kunnen zijn op de aanwezigheid van wietkwekerijen", vertelt een woordvoerder van Woonforte. Dat kan een opvallende geur of bedrijvigheid zijn, maar bijvoorbeeld ook afgeplakte ramen of gordijnen die altijd dicht zijn.

Vorige week werd een flinke wietkwekerij (zo'n 500 planten) aangetroffen in een flat aan de Vliestroom. Vorig jaar gebeurde iets vergelijkbaars in een flat aan de Stortemelk. De flatwoning aan de Vliestroom bleek niet te worden bewoond, maar was omgebouwd tot hennepkwekerij.

"In dat geval nemen wij de schade op en verhalen die op de huurder. Ons beleid is dan ook: overgaan tot ontruimen en ontbinding van het huurcontract", meldt Woonforte.

De teamchef van de Alphense politie, John Nieumeijer, benadrukte in een reactie op het ontmantelen van de wietkwekerij aan de Vliestroom hoe gevaarlijk zo'n misdrijf kan zijn. "Levensgevaarlijk als je ziet hoe de elektra in dit pand was aan- en omgelegd." Hij riep bewoners op hennepteelt altijd te melden, desnoods anoniem. Dat doet de woningcorporatie ook. "Hennepteelt is woonfraude en criminele ondermijning", benadrukt de woordvoerder.

Hoe vaak huurders hennep kweken is volgens Woonforte lastig te zeggen. "Wij krijgen weinig meldingen, worden vaak door de politie op de hoogte gesteld als er iets is gevonden." Dit jaar zijn tot nu toe drie woningen ontruimd vanwege hennepteelt. Vorig jaar bleef het bij één ontruiming, het jaar daarvoor ging het om drie gevallen.