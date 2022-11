Plastic afval scheiden kan beter: sinaasappelnetjes en halfvolle yoghurtpakken nog vaak in pmd-zak

Plastic en aanverwant afval apart houden, daar kan nog wel een schepje bovenop. Daarom besteedt afvalinzamelaar Cyclus deze maand extra aandacht aan de pmd-inzameling.

Het afvalbedrijf zamelt plastic afval, metalen doppen en drinkpakken apart in zodat het de recycling in kan en niet op de berg restafval terechtkomt. Restafval kan namelijk alleen maar worden verbrand en dat is slecht voor milieu en portemonnee.

Dat plastic scheiden gaat op zich goed, maar Cyclus merkt dat de stijgende lijn van een paar jaar geleden zich niet doorzet. "We zien dat de cijfers van ingezameld pmd-afval stagneren'', zegt een woordvoerder. "Oftewel, er kan nog winst worden behaald in het goed aanbieden en scheiden van pmd.''

Cijfers over 2022 heeft de verwerker nog niet. Werd in 2017 acht kiloton pmd in het hele werkgebied verwerkt, in 2018, 2019 en 2020 steeg dat achtereenvolgens van tien via twaalf naar dertien kiloton. Maar 2021 vertoont met negen kiloton een duidelijke trendbreuk.

Wat Cyclus hoopt te bereiken is dat mensen bovenal beter én beter gescheiden hun pmd-afval in de zak doen. "Een net voor uien of sinaasappels bijvoorbeeld is weliswaar plastic, maar dit kan in de scheidingsmachine storingen geven.''

Zij vervolgt: "Daarnaast kunnen verschillende plastics makkelijker worden gescheiden als het afdekfolie van een yoghurtbeker wordt losgescheurd. Verder gebeurt nogal eens dat half gevulde of zelfs volle pakken in de pmd-zak terechtkomen. Dat zorgt voor vervuiling van deze afvalstroom.''

Met de campagne wil Cyclus daarom 'een boost geven' aan het afvalscheidingsgedrag. "Zodat we een kwaliteitsverbetering krijgen én minder restafval overblijft'', zegt de woordvoerder. Deelnemers aan de campagne zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpen, Krimpenerwaard, Montfoort, Nieuwkoop en Zuidplas.