Boze reacties op kroegbaas die uit principe WK niet uitzendt

Het maakt nogal wat los, het besluit van de Alphense kroegbaas Mike Schuurman om in zijn zaak de voetbalwedstrijden van het WK niet te laten zien. Online buitelen de reacties over elkaar heen onder het bericht. Hoe kan dat?

Als iemand een morele beslissing neemt, zoals in dit geval de ondernemer uit Alphen, voelen we 'ons' daardoor aangesproken?

"Dat ligt heel moeilijk, volksvertegenwoordigers geven niet het goede voorbeeld. In hun uitingen en door hen worden weinig morele en ethische afwegingen gemaakt. In de voorbeelden die mensen krijgen, zijn moraliteit en ethiek afwezig. Dat is zorgelijk", zegt Jan Derksen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Vrije Universiteit van Brussel. "Het laagje beschaving wordt met de dag dunner."

Op Facebook klinken naast meningen als 'respect' ook negatieve reacties. Waarom?

"Deze ondernemer heeft in elk geval principes en moraal, maar principes en moraliteit zijn de laatste dagen sleets geworden", volgens Derksen. "Dus is het niet verwonderlijk dat mensen zullen reageren met kritiek. Als een restaurant verkondigt dat het alleen nog maar een vegetarisch menu heeft, dan krijgt het er op sociale media ook behoorlijk van langs. Het beschavingslaagje op sociale media is flinterdun, er wordt vaak impulsief en weinig doordacht gereageerd. Emotie is doorslaggevender dan de rede."

Is de veelheid aan uiteenlopende reacties te verklaren?

"We leven in een cultuur die door en door geïndividualiseerd is. Dus uiten mensen hun eigen standpunten en meningen, die worden niet meer vormgegeven door een collectieve ideologie, zoals religie. Dus kun je 18 miljoen verschillende reacties krijgen, in principe."