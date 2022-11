Alsjeblieft gemeenteraad, grijp in want we zitten midden in een nachtmerrie. Die noodkreet komt van de gedupeerde huizenkopers in het nieuwbouwproject De Poelen in Roelofarendsveen.

De Poelen wordt door rampspoed achtervolgd. Eerst moest vervuilde grond worden gesaneerd vanwege illegaal gedempte sloten. Nu blijken kabels en leidingen beschadigd tijdens de bouwwerkzaamheden, waardoor Liander nog geen stroom kan leveren. De getroffen kopers van ongeveer 50 nieuwe huizen zijn ten einde raad. Ze hebben maandagavond de gemeenteraad van Kaag en Braassem opgeroepen in actie te komen. Want het vertrouwen in zowel de aannemers Volker Wessels en Verwelius als wethouder Yvonne Peters is tot het nulpunt gedaald. "Raad, wordt eens wakker. Dit is een crisissituatie. Hoe kunnen jullie dit laten gebeuren", luidt de emotionele oproep van woordvoerder Jeanette Smittenaar van de kopersgroep. De aspirant-bewoners voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Wethouder Peters heeft vorige week al wel aangekondigd dat de gemeente te hulp wil schieten. Maar daar hebben de kopers nagenoeg geen vertrouwen in. De wethouder zou pas eind vorige maand van de jongste vertraging op de hoogte zijn gesteld. "Maar dit was door de nutsbedrijven al in januari bij alle betrokken partijen gemeld", zegt de woordvoerder. Ondertussen staan de woningen al min of meer afgebouwd klaar, terwijl de kopers moeten uitwijken naar vakantieparken, hun inboedel opslaan en soms afscheid van hun huisdier nemen. "Dit is een regelrechte nachtmerrie", vat Smittenaar samen. Aan de raad van Kaag en Braassem vraagt zij dan ook om 'een lichtje in de duisternis'. Om dat te symboliseren waren waxinelichtjes bij de ingang van het gemeentehuis neergezet. De raad beraadt zich nu wat zij wel en niet kan doen. "Want we moeten oppassen voor loze beloftes en toezeggingen", verwoordt CDA-raadslid Anja de Rijk.