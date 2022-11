Als de SP het goed doet bij de verkiezingen in maart, is de kans groot dat Iris van de Kolk een zetel krijgt in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Van de Kolk, nu al raadslid in Alphen, staat als nummer drie op de kandidatenlijst van de SP. Lies van Aelst, nu fractievoorzitter in PS van Zuid-Holland, is lijsttrekker. Van de Kolk heeft ook de ervaren Frank Johan Hoogendam nog voor zich.

Van de Kolk staat volgens de SP, die nu twee zetels heeft in PS, voor vernieuwing én ervaring. Als raadslid toonde ze zich kritisch over de situatie van buitenlandse arbeiders in het 'Polenhotel' in Boskoop.