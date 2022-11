Bij een aanrijding in Alphen is een bezorgauto van Picnic op zijn kant beland. Door de klap vlogen de kratten met boodschappen uit het voertuig en belandden op de weg.

De aanrijding met een personenauto was zondag aan het einde van de middag op de kruising van de Eikenlaan met de Magazijnweg. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de aanrijding is niets bekend.

Agenten hebben geholpen om de boodschappen bijeen te rapen.