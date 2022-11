Agenten van het politieteam Kaag en Braassem hebben donderdagavond twee mannen van 21 jaar en een tiener van 15 aangehouden omdat het drietal een laptop zou hebben gestolen.

Dat schrijft de politie op Facebook. Donderdagavond zou de laptop worden verkocht in Ter Aar, laten agenten weten. Die verkoop liep alleen 'anders dan vooraf gedacht'. "Er was een afspraak gemaakt om de laptop op te halen en op locatie te betalen."

"Terwijl de verkoper bezig was om te checken of het geld na de verkoop op zijn rekening was overgemaakt, ging de koper er rennend met de laptop vandoor en stapte in een auto", vervolgt de politie. "Wat bleek; het geld was helemaal niet overgeschreven, maar de laptop was ondertussen wel meegenomen."

De politie kreeg tijdens een melding 'een goed signalement van de koper door', vervolgen agenten hun verhaal. "En een omschrijving van de auto. We zagen daardoor de auto op de N207 ter hoogte van Leimuiden rijden. De auto met daarin drie inzittenden werden door ons gecontroleerd."

De politie besluit: "In de auto troffen wij de 'gekochte' laptop aan. De drie inzittenden, in de leeftijd van 21, 21 en vijftien jaar, werden door ons aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek."