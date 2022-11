Op de Vliestroom in Alphen heeft de politie een hennepkwekerij opgerold. Er stonden bijna vijfhonderd plantjes in een flatwoning op de tiende verdieping.

De politie viel de leegstaande woning dinsdagmiddag binnen. Er was niemand aanwezig. De complete flat was omgebouwd tot wietplantage. Opgeteld haalde de politie er 479 wietplantjes weg. De plantage is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Enkele bewoners van het flatgebouw Vliestroom zeggen nooit iets te hebben geweten van de aanwezigheid van de wietplantage op de tiende verdieping. "Er stond wel eens iemand een jointje te roken'', zegt een bewoner van het flatgebouw, "maar dat doen wel meer mensen in dit flatgebouw.''

Men merkte pas iets van de plantage, toen de politie en een gespecialiseerd bedrijf de plantage ontmantelden en de plantjes naar de vrachtauto beneden brachten. Een klus waar men uren mee bezig is geweest.

De politie laat desgevraagd weten te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de hennepplantage, maar dat er nog geen bewoners zijn aangehouden.

Het slot van de deur is vervangen en de eigenaar van de woning kan de sleutel op het politiebureau komen halen, wordt gemeld op een briefje dat op de deur is geplakt.