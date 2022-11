De krapte op de arbeidsmarkt in en rond het Groene Hart heeft recordhoogte bereikt. In alle beroepsgroepen is sprake van een tekort aan personeel en steeg het aantal openstaande vacatures naar 12.600.

In een aantal sectoren zal deze krapte structureel zijn, aldus het UWV Holland Rijnland. Dit vraagt een andere aanpak op de arbeidsmarkt. Van de vacatures die medio 2022 openstonden, waren de meeste voor een technisch beroep, zoals machinemonteur, elektricien en loodgieter. Verder stonden veel economische en administratieve vacatures open. Denk aan postbezorgers, medewerkers klantenservice en productieplanners. Het is voor werkgevers erg lastig om de vacatures te vervullen doordat er steeds minder werklozen zijn die de vacatures kunnen vervullen, merkt het UWV. Doordat er veel werk beschikbaar is neemt het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland ook af. Eind september werden 4200 WW-uitkeringen uitgegeven. Door vergrijzing, ontgroening, een toenemend aantal banen, minder werkzoekenden en een kwalitatieve mismatch staat de arbeidsmarkt onder spanning en zal de krapte in een aantal sectoren zoals zorg, techniek, ICT en bouw structureel zijn. Dit vraagt om een andere aanpak van de arbeidsmarkt. Door om- en bijscholing kunnen veel werkzoekenden, met of zonder uitkering, opgeleid worden naar beroepen met structurele tekorten, meent het UWV.