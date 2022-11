Een 16-jarige verdachte die doorreed na het aanrijden van een 19-jarige maaltijdbezorger op de Alphense Lijsterlaan verloor bij die botsing de kentekenplaat. De Alphenaar werd vervolgens iets verderop met de beschadigde auto aangetroffen en ontboden op het politiebureau om een verklaring af te leggen. Waarom werd hij niet ter plekke opgepakt?

Een antwoord op die vraag wordt door een woordvoerder van de politie in onze regio als volgt uitgelegd: "Allereerst is er de leeftijd. Een minderjarige wordt niet zomaar een nacht in een cel geplaatst."

Speelt daarbij nog een rol om wat voor situatie het ging? "Als er een dodelijk slachtoffer was gevallen waren we hier natuurlijk anders mee omgegaan. Dit was gelukkig niet het geval. En de verdachte had niet eerder een strafbaar feit gepleegd." Ook een drugs- en alcoholtest die ter plekke is afgenomen leverde niets op. "En de verdachte heeft bovendien een vaste verblijfplaats."

Is het tijdstip nog van belang? "Zeker, dat is altijd van belang. De aanrijding vond in dit geval plaats aan het begin van de avond. Dan komt een advocaat doorgaans pas de volgende dag en heeft het voor ons dus weinig zin om iemand een nacht vast te houden."

Na de aanrijding, waarbij een negentienjarige maaltijdbezorger gewond raakte, heeft de politie de verdachte ter plekke gesproken en zoals gezegd daarbij een alcohol- en drugstest afgenomen. Op basis daarvan, en bovenstaande argumenten, kreeg de verdachte te horen dat hij zich op een later tijdstip moest melden bij het politiebureau om een verklaring af te komen leggen.

Alles bij elkaar opgeteld is nu deze keuze gemaakt, zegt de politiewoordvoerder. "De volgende keer zou de keuze anders uit kunnen vallen. Dat is afhankelijk van de omstandigheden die dan een rol spelen."