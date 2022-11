Vrouwen en meisjes die geen tampons of maandverband kunnen betalen, kunnen volgend jaar op meer plekken terecht voor gratis menstruatieproducten. De gemeente Alphen begint een pilot om menstruatiearmoede aan te pakken.

Nu al kunnen mensen die de producten zelf niet kunnen betalen terecht bij de Voedselbank Alphen. Ook op twee scholen kunnen leerlingen gratis producten afhalen. Wethouder Anouk Noordermeer (VVD) vindt dat hier ook 'een taak voor de gemeente is'.

Het Armoedefonds Nederland heeft uitgerekend ongeveer 20.000 euro nodig te hebben om vrouwen en meisjes in Alphen te ondersteunen. Ongeveer één op de tien vrouwen in Nederland heeft wel eens onvoldoende geld om menstruatieproducten te kopen, zegt het Armoedefonds. "Dat probleem is er wel degelijk ook in Alphen. Het belemmert deze vrouwen in hun dagelijks leven en dat is niet wat je wil", zegt Noordermeer.

Alphen reserveert daarom komend jaar 25.000 euro voor menstruatiearmoede. Het plan is om bij dorps- en buurthuizen afhaalpunten te realiseren. Participe gaat de distributie verzorgen in samenwerking met het Armoedefonds. De scholen en Voedselbank kunnen daarbij aansluiten en hoeven het dus niet meer zelf te regelen. "Voor de zomer wil ik weten hoeveel gebruik er van wordt gemaakt", zegt Noordermeer.