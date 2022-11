De stichting Islamitische Scholen Rijnland heeft voldoende steunbetuigingen opgehaald om een nieuwe islamitische basisschool in Alphen te starten. De stichting heeft een volledige aanvraag nu ingediend bij DUO.

DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, buigt zich namens het ministerie van Onderwijs over de aanvraag, laat initiator Mimoun El Hannay weten. Om een nieuwe school te starten, bekostigt door het Rijk, moeten initiatiefnemers aantonen dat er voldoende belangstelling voor is.

Minimaal honderd steunverklaringen van ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met vier jaar, in de regio Alphen, had de stichting nodig. Op haar eigen website vermeldt de stichting dat er 106 verklaringen zijn ingeleverd. "Nu ligt het bij DUO", zegt El Hannay. "Het ministerie gaat de aanvraag beoordelen en neemt in mei een besluit of we voor bekostiging in aanmerking komen."

Gemeenschap

"Wij hebben ons werk gedaan en staan er heel positief in", vervolgt de Alphenaar. "Ik zou niet weten waarom het geen doorgang zou vinden. De gemeenschap heeft zich uitgesproken."

Wanneer de school open zou kunnen gaan, is volgens El Hannay nog speculeren. Het zal zeker niet al volgend schooljaar zijn. Eerst richt de stichting zich op de te doorlopen procedures. De islamitische basisschool zou de naam 'Hakiem' moeten krijgen, wat 'wijs' betekent. Het wordt een aanvulling op de al bestaande islamitische basisschool in Alphen, An Noer. De wachtlijsten voor die school zijn zo lang, dat ouders volgens El Hannay nu noodgedwongen kiezen voor andere scholen.

"In Alphen en omgeving zijn meer dan zestig basisscholen, maar slechts één daarvan is islamitisch", liet hij eerder weten. "We willen ouders meer keuze geven."