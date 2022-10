GGD Hollands Midden gaat zich inzetten voor het welzijn van Oekraïense vluchtelingen. De dienst geeft met groepsbijeenkomsten deze vluchtelingen in de regio toegang tot psychosociale zorg in hun eigen taal door ervaren lotgenoten.

Het doel is om Oekraïense vluchtelingen zelfstandig hun veerkracht en hun positieve draai in het leven te laten hervinden. De Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelde een programma dat bestaat uit vijf sessies. Deelnemers leren vaardigheden om zowel met emotionele als praktische problemen om te gaan.

De GGD zette het programma op in samenspraak met Marit Sijbrandij, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed onderzoek naar vluchtelingen die steun kregen van een getrainde lotgenoot. Daaruit bleek dat vluchtelingen zowel een week als drie maanden later aanzienlijk minder last hadden van depressieve gevoelens, angst- en PTSS-klachten.

Iedereen kan als begeleider getraind worden, een specifieke opleiding of achtergrond is niet noodzakelijk. Deze begeleiders kunnen indien nodig naast groepssessies ook mensen individueel begeleiden.

Alle gemeenten in Hollands Midden kunnen op hun noodopvanglocaties dit programma inzetten. Zowel Oekraïners in gemeentelijke noodopvanglocaties als in particuliere opvang, kunnen gratis deelnemen. Er zijn inmiddels ook groepssessies gestart bij noodopvanglocaties in de gemeenten Leiden, Nieuwkoop en Reeuwijk.

Crisiscoördinator Eline Zeedijk van GGD zegt dat Hollands Midden een van de eerste regio's is waar met een dergelijk programma voor deze vluchtelingen is begonnen. "Wij hopen andere gemeenten, GGD'en en andere betrokken organisaties te inspireren en delen graag onze kennis en ervaring met hen. Zodat dit programma wellicht ook in andere regio's en voor andere doelgroepen uitgerold kan worden."