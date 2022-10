De maaltijdbezorger (19) die vrijdagavond op de Lijsterlaan in Alphen gewond is geraakt, blijkt te zijn geschept door een zestienjarige die de auto bestuurde. Deze jongeman is niet aangehouden, meldt de politie.

De zestienjarige reed na het ongeval, waarbij hij de scooter van de bezorger raakte, door in de flink beschadigde wagen. Vooral de voorruit was geraakt. Niet lang na het ongeluk is de auto teruggevonden bij een flat aan de Venusstraat, amper een kilometer van de plek van de aanrijding.

Er is toen ook met de zestienjarige bestuurder gesproken, bevestigt een politiewoordvoerder, maar deze is niet aangehouden. De politie heeft ervoor gekozen met hem af te spreken dat hij later naar het bureau zou komen om zijn verhaal te doen. Waarom de zestienjarige niet meteen is aangehouden, is onduidelijk. De politie wilde er dit weekeinde niet dieper op ingaan.

Zowel de auto als de scooter van de bezorger is door de politie in beslag genomen, voor nader onderzoek. Het ongeval gebeurde op het stuk van de Lijsterlaan bij de kruising met de Meerkoetstraat en J.W.C. Bloemstraat.

De geschepte bezorger is vrijdagavond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is weinig bekend. Zowel de politie als zijn werkgever wilden daar niks over kwijt. Eazie aan de Pieter Doelmanstraat, dat vooral wokmaaltijden levert, heeft sowieso niet gereageerd op herhaaldelijke verzoeken van deze krant om vragen te beantwoorden over het ongeval. Medewerkers verwezen naar een leidinggevende, maar deze bleef het gehele weekend onbereikbaar.

Op sociale media wordt de doorrijder onder meer een 'idioot' en een 'hufter' genoemd. Ook wordt gespeculeerd of er wellicht drank of drugs in het spel waren. Over dat laatste heeft de politie niks bekendgemaakt.