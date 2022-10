Ga met ondernemers, scholen, hulpverleners en inwoners aan tafel om te bespreken hoe toenemende maatschappelijke onrust de kop kan worden ingedrukt.

Deze oproep wil de Alphense CDA-fractie donderdag aan burgemeester en wethouders doen bij de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting en de plannen van de nieuwe coalitie. Dit zou dan volgend jaar tot uitgewerkte plannen moeten leiden.

CDA-fractievoorzitter Jeroen van Gool wijst op de 'steeds kortere lontjes' waarmee bijvoorbeeld onderwijzers, hulpverleners en handhavers te maken hebben. Hij haalt ook een artikel in deze krant aan dat ging over verbaal én fysiek geweld tegen handhavers. Gemeenten hebben daar zorgen over.

Burgemeester Liesbeth Spies zei onlangs nog er trots op te zijn dat Alphen de veiligste gemeente van ons land is met meer dan 100.000 inwoners en dat ze dit graag zo houdt. Van Gool stelt in reactie daarop dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het benoemen en tegengaan van 'verruwing in de samenleving', vandaar dat zijn partij met een oproep komt.

Het is nog niet duidelijk of het CDA de oproep donderdag alleen doet of met andere partijen. Met Nieuw Elan, VVD en D66 vormt CDA momenteel de Alphense coalitie.