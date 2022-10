Het Bentwoud tussen Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer moet meer ‘natte natuur’ krijgen en liefst via een natuurstrook aan het Gouwebos en de Rottemeren worden gekoppeld. Wellicht zwemt dan binnenkort de otter ook in het Bentwoud.

Dit staat in een visie over de toekomst van het ruim twintig jaar geleden aangelegde natuurgebied van pakweg 1200 voetbalvelden. De provincie Zuid-Holland stak er destijds 30 miljoen euro in en bespreekt de visie eind november. Het Bentwoud 'is nog lang niet af', benadrukt provinciebestuurder Anne Koning (ruimte) in een brief aan Provinciale Staten.

De otter zwemt al rond bij Nieuwkoop en Reeuwijk. In het Bentwoud zou het dier deel kunnen gaan uitmaken van wat onderzoekers van Bureau Urban Synergy de Bent-five noemen: otter, ree, boommarter, roerdomp en blauwborst. Die laatste twee zijn vogels.

Er moet nog wel veel gebeuren om het Bentwoud aantrekkelijker te maken voor mens en dier, zo blijkt uit het rapport. Een greep: wandel- en fietspaden logischer met elkaar verbinden, duidelijke entrees maken (drie stuks), meer horeca (zoals een brasserie, pannenkoekenhuis en theehuis), meer sportfaciliteiten (klimbos, mountainbikeroute), meer evenementen (met maximaal 1000 bezoekers). Verder is het HSL-spoor dat door het Bentwoud loopt nu een barrière en helpt het niet dat je er maar één keer per uur met de bus kunt komen.

Misschien kan het Bentwoud ook iets groter, opperen de onderzoekers na gesprekken met allerlei betrokkenen. Bijvoorbeeld aan de overkant van de Hoogeveenseweg, richting Hazerswoude-Dorp.

Wat deze plannen moeten kosten, wie het gaat betalen en hoe snel ze worden uitgevoerd, dat is allemaal nog onduidelijk. Er is ook al heel veel mooi aan het Bentwoud, aldus Koning. Er leven 68 soorten broedvogels en er staan 2,5 miljoen bomen en struiken.