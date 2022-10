Een keer per jaar is het een enge bedoening om een hamburger te halen bij de McDonalds aan de Gouwelandenlaan in Alphen. Elk jaar verandert de Alphense McDrive tijdens Halloween in een horror-McDrive. Veel mensen kwamen zaterdagavond af op de festiviteiten.

Al jaren verandert de McDrive van Alphen in een griezelige plek. Elk jaar is weer anders, ook dit jaar waren er weer nieuwe karakters.

Een bezoeker schrijft op Instagram onder de indruk te zijn van de griezeligheid: 'Supertof gemaakt! Erg leuk gedaan allemaal! Chapeau!' Een andere bezoeker is bang dat ze het feest gaat missen: 'Tot hoe laat is het? We staan te wachten. Maar ik ben bang de gezelligheid te missen door de drukte.'

Dat was niet het geval, stelt het restaurant de wachtenden gerust: 'Iedereen die in de rij staat komt aan de beurt.'

Op meerdere plekken in de regio was het druk rondom de Halloweenfestiviteiten. Bijna duizend deelnemers liepen gisteravond een ronde door het Alphense stadshart. Deze Halloweenoptocht van de Fantasie Compagnie is al langer razend populair. In Bodegraven komen vanavond op het Raadhuisplein naar verwachting ruim 300 wandelaars af op de Spooktocht.

Het maakt goed duidelijk hoe populair Halloween de afgelopen jaren is geworden. En het wordt niet alleen meer gevierd door kinderen die aanbellen en om snoep (trick or treat!) vragen. Halloween is niet alleen een kinderfeest, maar wordt ook in ver­zor­gings­te­huizen gevierd. Winkels liggen vol met spullen, mensen die dat willen kunnen lekker opvallen.