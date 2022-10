De proef met een kleine stadsbus in Alphen tijdens de avonduren wordt verlengd. Dit meldt de provincie Zuid-Holland in een toelichting op de plannen voor openbaar vervoer volgend jaar.

De avondbus voor maximaal acht personen wordt De Vlinder genoemd. Vervoerder Arriva begon de proef eind februari omdat dit bedrijf het zonde vond 's avonds grote stadsbussen in te zetten waarin amper iemand zit. Arriva overweegt de kleine bussen ook zaterdagavond en zondag in Alphen te laten rijden.

Mogelijk kopieert Arriva het Vlinder-concept voor Gouda. Eerst moet duidelijk zijn of de proef in Alphen succesvol was.