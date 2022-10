Een maaltijdbezorger op een scooter is vrijdagavond gewond geraakt toen deze werd aangereden door een auto. Dit gebeurde op de Lijsterlaan in Alphen, rond 19.15 uur. De automobilist is er vervolgens vandoor gegaan.

Veel zin had dat niet; de politie kon de bestuurder even later aan de hand van meldingen van getuigen alsnog aanhouden. Dit gebeurde in een woning in de Venusstraat. De auto, met een flinke beschadiging in de ruit, stond hier ook geparkeerd.

Waarom de bestuurder doorreed, is niet duidelijk. Hoe de scooterrijder eraan toe is, is onbekend.