Een auto is vrijdagmiddag hard op een lantaarnpaal geklapt aan de Edelsteensingel in Alphen en heeft daarbij flinke schade veroorzaakt.

De bestuurder van de zwarte Volkswagen is eerst door de struiken gereden en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De klap was zo hard dat de lantaarnpaal compleet is verbogen.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Waarom de auto door de struiken is gereden en hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend.