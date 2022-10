De politie wil weten of er iemand iets heeft gezien in de nacht van zondag op maandag. Het gaat om twee mannen met een grote tv boven hun hoofd, in of rond het Europapark in Alphen.

De televisie is buit gemaakt bij een nachtelijke woningoverval in de Alphense wijk Kerk en Zanen. Bewoners werden rond 3.00 uur verrast door twee indringers. Zij bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen en bonden hen vast. Daarna doorzochten de overvallers het huis aan de Kaninefatendreef en gingen er met de tv vandoor. De politie deed een getuigenoproep en stelde een buurtonderzoek in, maar dat heeft volgens een woordvoerder weinig bruikbare tips opgeleverd. Wel heeft de politie kennelijk aanleiding om te denken dat de daders richting het Europapark zijn gevlucht. De twee bewoners wisten uiteindelijk zichzelf te bevrijden en waarschuwden maandagochtend vroeg de politie. De slachtoffers werden naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis, bevestigt de politiewoordvoerder. Omwonenden bleken weinig te hebben gemerkt van de overval. De politie heeft maandag ook sporenonderzoek gedaan in en rond de woning. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn