Wie strooiwagens ziet rijden, hoeft niet te denken dat er iets mis is met zijn of haar ogen. Donderdagavond reden de strooiwagens van de gemeente Alphen een proefrondje, net als woensdagavond.

"Dat doen we elk jaar aan het begin van het seizoen", vertelt Alex de Lange, piketleider gladheidsbestrijding. "We checken dan het materieel, alle boutjes en schroefjes. Zodat we klaar zijn als we eruit moeten."

De Lange maakt in de zomer altijd de roosters en routes voor de strooiwagens. "Dan komt het weleens voor dat ik tijdens een hittegolf bezig ben met gladheidsbestrijding", zegt hij. "Maar in de zomer moet je ervoor zorgen dat het tijdens de winter voor elkaar is."

Dat het tijdens de proefronde twintig graden is, dat heeft De Lange nog niet eerder meegemaakt. "Nee, nee, dat is echt voor de eerste keer. Maar ja, dat is het weer hè? Over twee weken kan het weer heel anders zijn. Het gebeurt ook weleens dat we al voor de oefenavond moeten strooien, of twee weken nadat het rooster is gestopt."

Alphen heeft zestien strooiwagens voor even zoveel routes door de hele gemeente. In totaal wordt er op zeshonderd kilometer weg gestrooid. "Dat doen we dan in drie uur tijd." Daarnaast zijn er nog twee handstrooiroutes, waarbij bruggen en trappetjes worden gestrooid. In de opslag ligt zeshonderd ton strooizout klaar voor het winterseizoen.