Nu de kogel door de kerk is wat betreft de verhuizing van een honden-uitrenveld naar het Goudse Rijpad, blijven belanghebbenden woedend achter. Hondenbezitters en omwonenden beraden zich nu op vervolgstappen.

"We gaan eerst bezwaar maken bij de gemeenteraad", zegt voorzitter Richard Deijs namens stichting De Alphense Hondenbezitter. "Daarna bekijken we of we vervolgstappen gaan nemen, waarbij we een gang naar de kantonrechter niet uitsluiten."

Het grootste bezwaar die de hondenbezitters en de omwonenden hebben is de angst voor overlast. Een van de bewoners in de buurt, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt hierover: "Het gaat hier om een openbaar toegankelijke locatie die alles heeft om aantrekkelijk te zijn voor drugsdeals of om te fungeren als afwerkplek. Daar zitten wij natuurlijk niet op te wachten, het is hier al zo afgelegen."

Daarnaast maakt hij zich zorgen over de stank "Want wie gaat die hondenpoep opruimen?"

Op de uitspraak van wethouder Gert Jan Schotanus dat hij de bewoners vanaf nu bij de plannen wil betrekken, reageert de omwonende gereserveerd. "Dat is toch de omgekeerde wereld, achteraf pas iemand mee laten praten? Het is al besloten."