In een rijtjeswoning aan de Leeuwenburg in Alphen is dinsdagavond brand uitgebroken op de bovenverdieping.

De bewoners staan veilig buiten, meldt de brandweer op Twitter. Uit de woning komt veel rook. De brand is inmiddels onder controle. In de naastgelegen woning heeft veel rook gestaan, maar de buren lijken weer naar huis te kunnen. In de woning waar de brand woedde waren een hond, een kat een twee konijnen binnen. De dieren hebben het allemaal overleefd en hebben veilig onderdak. Voor de bewoners zelf wordt nu gezorgd door stichting Salvage, die gedupeerden van branden eerste hulp biedt. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn