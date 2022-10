Met het oppakken van twee tieners denkt de Alphense politie een einde te hebben gemaakt aan een reeks scooterdiefstallen de afgelopen maanden.

"Na de aanhouding van dit duo op 20 oktober zijn er geen meldingen van gestolen scooters meer bij ons binnengekomen", vertelt plaatsvervangend teamchef van de Alphense politie Peter van Leeuwen. Beide verdachten, 13 en veertien jaar oud en afkomstig uit Alphen, zijn inmiddels weer uit de cel. Hun zaak wordt binnenkort overgedragen aan het Openbaar Ministerie en leidt vrijwel zeker tot een strafzaak.

Het tweetal is onder voorwaarden vrijgelaten. Zo mogen zij 's avonds niet op straat komen en ook geen contact meer hebben met elkaar. Verder moeten de twee zich verplicht laten begeleiden door de reclassering.

Joyriden

Van Leeuwen noemt het bizar dat twee tieners verantwoordelijk lijken te zijn - ze hebben tijdens hun verhoren niet bekend - voor 15 scooterdiefstallen. Van deze tweewielers zijn er negen beschadigd teruggevonden. Soms was alleen het slot stuk, soms was er weinig meer van het voertuig over. "We zien dit meer als joyriden dan als diefstal. Dat laatste doe je vooral om er financieel beter van te worden, maar dit kwam meer voort uit baldadigheid. Het zijn vervelende delicten, je dupeert mensen die voor zo'n scooter hebben gespaard."

Begin augustus schreef deze krant al over de diefstallen en sprak toen met gedupeerde Corrie Snatersen uit Alphen. "Blijf met je tengels van andermans spullen af", foeterde ze. Haar scooter was beschadigd teruggevonden, maar ze twijfelde over laten opknappen. "Door de verklaringen van gedupeerden en bekeken camerabeelden hadden we een beeld van op wie we moesten jagen en dat heeft geleid tot de aanhouding van die twee tieners", vertelt Van Leeuwen. Het duo wordt ook nog verdacht van bedreiging en intimidatie.