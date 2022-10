Hoewel de oplevering van het woon- en winkelcomplex nabij is, kan ontwikkelaar Garbe nog niet aangeven welke ondernemers hun intrek nemen op de vroegere plek van warenhuis V&D in het Alphense stadshart.

"Er zijn wel wat kandidaten in beeld geweest en ik verwacht dat de animo weer zal toenemen nu het gebouw zo goed als af is, maar we hebben nog geen overeenstemming met ondernemers om erin te trekken", meldt de woordvoerder van Garbe. "Het zijn, ook voor ons, lastige tijden. Eerder waren ondernemers niet zo happig vanwege alle gevolgen van de coronacrisis, nu zijn ze huiverig omdat ze te maken hebben met hoge inflatie en met sterk gestegen energiekosten. Kortom: het zit niet mee."

De winkels en een ruimte voor horeca zitten op de begane grond aan de Van Boetzelaerstraat. De woningen erboven worden binnenkort opgeleverd. Het gaat om 24 appartementen. Daarvoor bleek eerder grote belangstelling te zijn: honderden kandidaten meldden zich bij de lokale makelaar Koppes. Mirjam van der Ziel van Koppes zei destijds: "Voor senioren, ouders van wie de kinderen net het huis uit zijn en jongeren die genoeg te besteden hebben, is dit een fantastisch project."