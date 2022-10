De Dierenambulance heeft een zwaan moeten helpen die geen kant meer op kon: het beest was omwikkeld met ducttape.

'De zwaan zijn vleugels waren met ducttape aan zijn lijf vastgetapet. Bij Dierenkliniek Rijnoever is het arme dier ontdaan van de tape. Gelukkig niets gebroken', laat de Dierenambulance weten op Facebook. Inmiddels is de zwaan weer vrijgelaten in een rustige polder.

Het bericht zorgt voor tientallen reacties: 'Gestoord! Hoe haal je het in je botte kop?' reageert iemand. Een ander: 'Walgelijk, schandalig, dit mag niet onbestraft blijven.'