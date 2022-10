Een 30-jarige man die vorige week is aangehouden in verband met de dood van een Alphense vrouw blijft nog zeker 14 dagen achter de tralies. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

Een woordvoerder van het OM stelt dat het nog te vroeg is om in te gaan op wat er is gebeurd in de woning aan de Groenoord, waar de bewoonster (52) woensdag 19 oktober is gevonden. Het duurt waarschijnlijk nog enkele weken totdat het OM hierover wel opening van zaken kan geven. Het onderzoek naar het incident waarbij Arlette Assenberg om het leven kwam, is nog in volle gang. Daarom is een voor het weekend weliswaar vrijgelaten 23-jarige man ook nog steeds verdachte.

Hulpdiensten gingen 19 oktober massaal de buurt in, maar dat was te laat om de Alphense nog te kunnen redden. Zij steunde onder meer kansarmen in Afrika. Bekenden noemden Assenberg een krachtige, inspirerende vrouw. De politie maakte vorige week bekend dat ze door geweld om het leven was gekomen. De dertigjarige verdachte zou een man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn.