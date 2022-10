Op de Kaninefatendreef in Alphen zijn vannacht bewoners van een huis overvallen. Ze zijn in een ambulance onderzocht. Een van de twee is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De overval was vannacht rond 4.00 uur. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, is nog niet bekend. De politie die na een alarmmelding naar de Kaninefatendreef ging, heeft het gebied rond de woning afgezet en doet onderzoek. Via Burgernet heeft de politie opgeroepen uit te kijken naar twee mannen die beide gekleed waren in een zwarte jas en capuchon.