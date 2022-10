De 23-jarige Alphenaar die was aangehouden na de dood van een 52-jarige vrouw, is op vrije voeten gesteld.

Dat heeft de politie bevestigd. De man is geen verdachte meer in de zaak en is daarom donderdagavond vrijgelaten. Een dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ook werd aangehouden, zit nog vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie kreeg woensdagochtend rond half negen een melding dat een man in verwarde toestand bij een woning aan Groenoord rondliep. In het woonhuis trof de politie de 52-jarige bewoonster Arlette Assenberg aan. Zij bleek te zijn overleden, hulp van ambulance en traumaheli mocht niet meer baten. Ook de 23-jarige man bevond zich in de woning.