Koop de Villa van Teylingen! Die oproep doet raadslid René Driesen aan de gemeente Alphen. "We moeten koesteren wat we hebben", zegt hij over het monumentale pand in Boskoop.

Recent werd bekend dat de potentiële kopers van de Villa van Teylingen de financiering voor de aankoop van het pand niet rond krijgen. Het pand is in een dermate slechte staat, dat er groot onderhoud nodig is. "Er dreigt een tweede watertorenscenario", schetst Driesen. Hij probeerde donderdagavond ook de gemeenteraad daarvan te overtuigen.

Verantwoordelijk wethouder Anouk Noordermeer (VVD) zegt dat er 'heel veel gegadigden' zijn om de villa te kopen. De situatie rondom de watertoren in Boskoop noemt zij 'verdrietig'. "Wat betreft de villa heeft de gemeente een 'instandhoudingsplicht'", reageerde zij op vragen van Driesen (GroenLinks). "Het staat te koop voor een marktconforme prijs."

Driesen maakt zich zorgen. "Als gemeente hebben we geen regie. De watertoren staat te verrotten, we moeten koesteren wat we hebben aan monumenten. Dat moet je niet aan de markt overlaten. Straks bouwt iemand dit pand om tot een complex voor arbeidsmigranten." Driesen vindt dat de gemeente in dit soort gevallen, bij beeldbepalende panden, zelf de portemonnee moet trekken. In de begrotingsraad begin november dient hij daarvoor een motie in.