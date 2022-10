De NS laat vanaf 7 november minder treinen rijden op werkdagen, vooral in de zogeheten daluren.

Het gaat onder andere om de intercity van Rotterdam via Gouda naar Utrecht en terug in de daluren en vrijdag de hele dag.

Ook rijden er minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle (in de daluren en vrijdag de hele dag), Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle (alleen in de spits), Woerden en Leiden Centraal (in de randen van de spits) en Utrecht Centraal en Leiden Centraal (vrijdag de hele dag).

Ademruimte

De Nederlandse Spoorwegen zeggen dat reizigers nu te vaak te maken krijgen met uitvallende treinen. Met de aanpassingen wil het vervoersbedrijf ervoor zorgen dat treinen minder vaak op het laatste moment niet rijden. "En krijgen onze collega's meer ademruimte."

Door de aanpassingen in de dienstregeling zal het drukker zijn in de treinen dan normaal en moet vaker worden overgestapt, vooral in de weekenden en avonden.

De NS raadt aan voor de actuele treintijden kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen.