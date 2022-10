De Alphense die dood in een woning aan Groenoord werd gevonden, is de bewoonster van dit huis. Het slachtoffer, de 52-jarige Arlette, is door een misdrijf om het leven gekomen.

De twee verdachten, een 23-jarige man uit Alphen en een dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, worden mogelijk morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Of dit inderdaad gebeurt hangt af van de vraag wat hun betrokkenheid is bij de dood van de vrouw. En die wordt momenteel nog onderzocht.

Politie: nog onduidelijk of beide verdachten hier woonden

De vrouw zou volgens buurtbewoners hier samen met haar zoon wonen. Maar de politie meldt nog niets over de relatie van het slachtoffer met de aangehouden verdachten.

"We kunnen vooralsnog niet bevestigen dat de 23-jarige man de zoon van het slachtoffer zou zijn. Het is op dit moment ook nog niet helemaal duidelijk of de dertigjarige andere verdachte ook hier woonde", zegt een politiewoordvoerder. Deze man zou volgens buurtbewoners uit Venezuela komen, maar de politie doet ook daarover geen uitspraken.

Onder een bruggetje verschanst

De politie kreeg woensdagochtend rond half negen een melding over een man die buiten liep en zich verward gedroeg. De politie hield hem in de buurt aan. Volgens buurtbewoners had deze dertigjarige verdachte zich onder een bruggetje verschanst.

Hij verzette zich verbaal hevig tegen zijn arrestatie. "Het ging er vrij heftig aan toe. Wat die knul allemaal uitkraamde tegen de politiemensen was niet misselijk", getuigde een buurtbewoner.

'Verschrikkelijk, heel erg'

Om sporen veilig te stellen, kreeg de dertigjarige verdachte papieren zakken om de handen heen toen hij werd afgevoerd. De 23-jarige man was nog in het huis toen hij door de politie werd aangehouden. Of beide mannen verdacht worden van betrokkenheid bij het overlijden, laat de politie in het midden. "Er wordt nu aan een tenlastelegging gewerkt. Morgen (vrijdag, red.) wordt bekend of beiden, of een van hen, worden verdacht."

De buurt reageerde geschokt op de gewelddadige dood van de vrouw. De Alphense staat bekend als 'een heel vriendelijke vrouw'. "Verschrikkelijk, heel erg dat dit is gebeurd", verwoordde een achterbuurvrouw. Het onderzoek in en om de woning heeft de verdere woensdag geduurd. Het huis is inmiddels verzegeld, de gordijnen zijn gesloten.