Slechts één gemeente in het Groene Hart zit onder het energieverbruikplafond dat de overheid komend jaar instelt, zo blijkt uit regionale cijfers van het CBS.

Het plafond aan energieverbruik zal komend jaar op de 1200 kuub (m³) gas en 2900 kilowattuur (kWh) stroom komen te liggen. Alleen Gouda scoort op beide fronten goed; gas staat op gemiddeld 1140 kuub per huishouden en 2490 kilowattuur stroom.

Er zijn nog twee gemeenten in de regio die het goed doen, maar dan op een van beide componenten. Alphen zit met 2870 kilowattuur gemiddeld stroomgebruik onder het prijsplafond en Waddinxveen met 1190 kuub gas.

Twee andere gemeenten wijken heel ver af van die cijfers. Zo is het gasverbruik gemiddeld per huishouden in Oudewater 1500 kuub gas en in Nieuwkoop het stroomverbruik 3270 kilowattuur.

Het CBS geeft de kale cijfers, er valt niet te herleiden waarom een huishouden in de ene gemeente (veel)meer gas of elektriciteit verbruikt dan de andere. Een doekje voor het bloeden kan zijn dat er in heel Nederland maar weinig gemeenten zijn waar zowel het gas- en als elektriciteitsverbruik onder het prijsplafond ligt en heel veel gemeenten op beide fronten ook bovengemiddeld scoren.

In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de forse prijsstijgingen voor gas en licht dit jaar. De gegevens van het CBS zijn over het jaar 2021.