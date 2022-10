Een auto is vanmorgen via de opgebroken Gouwsluisseweg in de Gouwe beland. Een buurman heeft de inzittenden een reddingsboei toegeworpen.

Aan het einde van de straat reed de auto eerst tegen een andere wagen die geparkeerd stond aan de Gouwe. Vervolgens kwam de auto in het water terecht. De twee inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen en raakten niet gewond. Wel heeft de auto flinke schade opgelopen. De wagen is door de brandweer uit de vaargeul getrokken en daarna door een berger uit het water getakeld. In de auto is een lachgastank gevonden. Doordat de Gouwsluisseweg is opengebroken, heeft de auto vol gas door het zand moeten rijden. Een buurman die het heeft horen gebeuren, kwam ter plaatse en heeft een reddingsboei naar de inzittenden gegooid.