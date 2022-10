De gedetineerde die in de nacht van dinsdag op woensdag probeerde te ontsnappen uit de Alphense gevangenis is Nicky S., hoofdverdachte in de Steenbergse speciekuipmoord. Dat bevestigt zijn advocaat, Mark Nillesen.

De vluchtpoging met aan elkaar geknoopte lakens mislukte echter. "Ik sta hem bij in verband met deze kwestie; justitie houdt hem hiervoor verantwoordelijk", zegt Nillesen. S. verwijderde een ruit en tralies, waarna hij via aan elkaar geknoopte lakens zijn cel verliet. Hij is nog binnen de muren van de inrichting opgepakt. S. is tot zeventien jaar cel veroordeeld in combinatie met tbs met dwangverpleging. Tegen die straf ging hij september vorig jaar in hoger beroep. S. zou verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, in juni 2019. Die kwam door grof geweld om het leven. Het Openbaar Ministerie vond S. (33) vorig jaar schuldig aan gekwalificeerde doodslag, vrijheidsberoving, het wegmaken van het lijk, maar ook poging tot diefstal en afpersing. Volgens justitie heeft hij meerdere bedreigingen en geweldsincidenten op zijn kerfstok en is de gedetineerde een man met een persoonlijkheidsstoornis, die zijn agressie en emoties moeilijk onder controle kan houden. Naast de politie doet ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoek naar de vluchtpoging. Nog niet duidelijk is hoe de gevangene een zaag naar binnen heeft weten te smokkelen en hoe hij de beschikking kon hebben over zoveel lakens. De gedetineerde wordt overgeplaatst. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn