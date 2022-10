Over ruim twee jaar rijden er in de regio's Alphen en Gouda vrijwel geen bussen meer rond die op diesel rijden. Ze moeten 'emissieloos' zijn, dus bijvoorbeeld elektrische worden aangedreven.

Dat is een eis die de provincie Zuid-Holland stelt bij de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in het noordelijk deel van de provincie. Naast de regio's Alphen en Gouda gaat het om Leiden en bijvoorbeeld de Bollenstreek.

Het stad- en streekvervoer in het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt nu uitgevoerd door Arriva. Die mag net als andere bedrijven inschrijven op de concessie die half december ingaat en een looptijd kent van dertien jaar.

Eigenlijk had de aanbesteding nu al rond moeten zijn, maar vanwege de coronapandemie met een sterk verminderd reizigersaantal en onzekerheid over de toekomst, is de concessie van Arriva met twee jaar verlengd.

Gegadigden moeten op 15 februari volgend jaar hun inschrijving indienen, waarna het beoordelingsproces begint. Eind mei hopen GS de winnaar bekend te kunnen maken. Die heeft dan anderhalf jaar tijd om voorbereidingen te treffen voor de aanschaf van bussen en het maken van de nieuwe dienstregeling.

De marktwaarde van de concessie is een miljard euro.