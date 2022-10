Een stapel pallets is woensdagavond in brand gevlogen aan de Jan Nieuwenhuijzenstraat in Alphen. Afgelopen weekend was er ook al een brandje in de buurt die momenteel gerenoveerd wordt.

Van het voorjaar werd het Rode Dorp geplaagd door een reeks brandstichtingen en vernielingen. Huisraad dat op straat was neergezet, een schuur en een slooppand werden in brand gestoken. Woningcorporatie Woonforte stelde extra toezicht in. De gemeente plaatste hekken rond het terrein aan de Jan Nieuwenhuizenstraat, Hugo de Grootstraat, Brittenruststraat en Goeman Borgesiusstraat. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn