De kogel is door de kerk: Alphen mag aan de slag met woningbouw in de polder Gnephoek. Minister Hugo de Jonge omarmt een opzet met 5500 woningen, rekening houdend met natuur, water en bodem.

De minister heeft dat zojuist bekendgemaakt. In zijn opdracht heeft oud-Deltacommissaris Wim Kuijken bekeken of en zo ja, in welke aantallen en op welke plekken woningbouw in de polder tussen Alphen en Woubrugge mogelijk is.

Alphen wil dat heel graag in de strijd tegen de woningnood. De provincie en het hoogheemraadschap van Rijnland zagen dat echter helemaal niet zitten omdat de polder er niet geschikt voor is. Om het pleit te beslechten wist Alphen minister De Jonge in mei dit jaar naar de Gnephoek te halen om ter plekke te laten zien waar het allemaal om draaide. De Jonge besloot daarop oud-Deltacommissaris Kuijken in te schakelen.

In zijn rapportage concludeert Kuijken dat van de vier onderzochte scenario's eentje het meest realistisch is. Er is plek voor 5500 huizen, maar die moeten dan wel op de hoger gelegen delen met een stevige bodemgesteldheid worden gebouwd, laat hij weten. Alphen mikte aanvankelijk op pakweg 8000 huizen.

Kuijken: "Met dit scenario ontstaat een perspectief voor de ontwikkeling van de polder waarin de bestaande natuurwaarden kunnen worden versterkt. En daarnaast kunnen de wateropgave en een duurzaam gebruik van de bodem worden opgepakt en kan worden bijgedragen aan de woningbehoefte en de dynamiek van Alphen als gemeente met meer dan 100.000 inwoners."

Twee van de andere scenario's voorzagen in woningbouw in andere aantallen, rekening houdend met natuur, water en bodem. In een vierde scenario was geen woningbouw voorzien, maar was 'een opgave voor het landelijk gebied' naar de Gnephoek vertaald.

Minister De Jonge (wonen, CDA) neemt het scenario van 5500 huizen onverkort over. "Ik zie dit advies als een doorbraak. Met dit voorkeursscenario, uit het opgestelde onafhankelijke advies van Wim Kuijken, ligt er nu na jarenlang praten en discussiëren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek. Het is nu zaak om samen met provincie, gemeente, hoogheemraadschap en regio tot een definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen." Vóór de zomer van 2023 moet er een definitief voorstel liggen.

Wethouder Gerard van As (wonen, Nieuw Elan) is blij, al had hij liever het volledige door Alphen gevraagde woningaantal van zowat 10.000 huizen binnengehaald. "Ik ben tevreden met wat we nu hebben bereikt. We kunnen de mouwen opstropen en een masterplan maken." Dat is volgens hem belangrijk omdat Alphen met z'n bestaande bouwmogelijkheden in 2025 of 2026 'droog komt te staan'.

Nu een globaal plan voor de Gnephoek kunnen uitwerken betekent tegen die tijd zonder onderbreking doorgaan met woningbouw, redeneert Van As. Dat is hard nodig. "Op een enkele huurwoning komen soms wel duizend reacties. De woningnood was nog nooit zo hoog. Sinds ik in 2014 wethouder werd heb ik me de benen uit het lijf gelopen om woonperspectief te bieden. Niet alleen de huidige inwoners, maar ook hun kinderen en kleinkinderen verdienen dat."

Wat adviseur Kuijken nu als gewenst scenario heeft aanbevolen, was pakweg een jaar geleden al te lezen en bekijken in een studie van stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons. Toen was een schets gemaakt waarbij de woningbouw op de hogere delen van de polder was geconcentreerd, met onder andere aan de kant van de N207 hogere appartementenbouw. Tussen die 'wooneilanden' had Kuiper Compagnons grote waterpartijen naar het zuiden en het oosten voorzien die een natuurlijke verbinding met stad en buitengebied moesten scheppen. Ook zou zo een goede waterberging ontstaan.

Gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA) van Zuid-Holland heeft zich in de kwestie Gnephoek steeds kritisch opgesteld. Grote delen van de polder zijn volgens provincie en waterschap weinig geschikt voor huizenbouw. En Alphen kan volgens Koning veel meer binnen de bebouwde kom bouwen dan het gemeentebestuur nu doet.

Konings woordvoerder zegt in een reactie: "Nu is de richting bepaald. Maar in de rapportage staan nog verscheidene onderwerpen die nader moeten worden onderzocht. Het is aan de gemeente om dat te doen. Maar we kijken als provincie in een vroegtijdig stadium mee. Dit om te voorkomen dat gedeputeerde staten achteraf moeten constateren dat bepaalde zaken nog ontbreken."