Een 51-jarige vrouw uit Alphen is vrijdagavond aangehouden omdat ze een klant had geslagen in de Lidl-supermarkt aan de Ouvertureweg in Alphen.

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding dat een lastige klant iemand had geslagen en aan het schelden was. De vrouw werd aangehouden en meegenomen naar het bureau, schrijft de Alphense politie maandag in het weekendverslag op Facebook.