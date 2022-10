Een 26-jarige Alphenaar hoorde vrijdag bij de Haagse rechtbank 27 maanden celstraf tegen hem eisen, omdat hij in 2018 een destijds zeventienjarig meisje zou hebben verkracht.

De jongedame en anderen, onder wie twee jongemannen, waren na een avond stappen in de populaire Alphense disco Bar Amsterdam in een huis enkele honderden meters verderop, aan de Wilhelminalaan, beland. Daar liep het uit de hand.

Volgens de zeventienjarige zei ze dat ze geen seks wilde, toch zouden twee mannen zijn doorgegaan. Een andere verdachte, destijds 21, werd eerder dit jaar al veroordeeld tot 27 maanden in de gevangenis. Hij hield tijdens de zitting vol dat de seks met instemming was en vond het 'belachelijk' dat hij voor de rechter moest komen.

Op een gegeven moment in die bewuste zomernacht van 2018 liep de zeventienjarige huilend naar buiten, ook zou ze de verdachte die nu voor de rechter stond destijds bij de deur een klap hebben gegeven. Haar vader deed de volgende dag aangifte van verkrachting.

De meesten die in de woning waren, hadden die avond flink gedronken. Dat leidde tot nogal van elkaar afwijkende verklaringen over wat er is gebeurd. Het slachtoffer zei dat ze door de drank te weinig weerstand kon bieden.