Een auto is vrijdagmiddag op de Preludeweg in Alphen in brand gevlogen. Ook twee andere voertuigen die in de buurt stonden, raakten beschadigd. Niet bekend is of er gewonden zijn.

Hulpdiensten kregen rond 16.00 uur de melding van een voertuigbrand. Volgens getuigen zou de auto bij een trouwstoet horen. Die stoet zou door getuigen met hoge snelheden zijn gezien in Alphen. De getroffen auto kwam niet verder dan de Preludeweg, waar die tussen twee geparkeerde voertuigen in lichterlaaie stond. Deze werden aangestraald door de uitgebroken brand en raakten beschadigd. Hoe de brand precies kon gebeuren, is niet bekend. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn