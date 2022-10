Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas hebben een nieuwe gasleverancier: Vattenfall.

Dit bedrijf heeft met ingang van deze maand het leveren van gas overgenomen, nu het contract met het Russische Gazprom is beëindigd. Omdat de prijs flink is gestegen, gaan de zeven gemeenten in het Groene Hart fors meer betalen voor gas.

Het nieuwe contract met Vattenfall loopt tot 1 januari 2024. Overheden moeten van het kabinet voor 11 oktober hun contract met Gazprom Energy Nederland hebben opgezegd, omdat gasleveringen uit Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne onder het sanctieregime van de Europese Unie vallen.

De zeven gemeenten kopen samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland sinds 1 januari 2020 hun duurzame energie voor gemeentelijke aansluitingen in. Zij vormen het Inkoopcollectief Groene Energie Midden-Holland.

Voor de levering van elektriciteit blijven de zeven gemeenten voorlopig bij Eneco.