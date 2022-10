De tijdelijke huurcontracten die de gemeente Alphen eerder sloot met ondernemers die ruimte gebruiken op bedrijventerreintje De Werf bij de Rijnhaven worden eind volgend jaar niet zomaar verlengd.

De gemeente wil de komende tijd gebruiken om te kijken hoe het verder moet met de 'creatieve broedplaats' op de voormalige locatie van fabriek Biesterfeld. Het is de gemeente niet goed bevallen om zelf beheerder te zijn en ook een later gevormde ondernemersvereniging functioneert niet lekker.

Er zit een bierbrouwer, meubelmaker, kunstenaar, architect en nog veel meer op De Werf. Maar door corona is de situatie wel veranderd. "Ondernemers zagen het aantal klanten teruglopen en waren zelf ook minder aanwezig", schetst de gemeente de situatie.

Broedplaats

"Maar we willen die creatieve broedplaats niet kwijt", benadrukt wethouder Anouk Noordermeer (cultuur en participatie). Er zijn plannen om de Rijnhaven te ontwikkelen tot woon- en recreatiegebied, maar dat gaat volgens wethouder Gerard van As (ruimte) vooral over de oever aan de kant van Avifauna. Om nog meer appartementen te kunnen bouwen, wil de gemeente twee bedrijven uitplaatsen. Tot een deal is het nog niet gekomen, aldus Van As.