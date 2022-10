Alphen krijgt waarschijnlijk de Alphen-pas terug, maar die mag bezitters niet 'brandmerken' als armen.

Dit zegt wethouder Anouk Noordermeer (participatie, VVD). Herinvoering van de Alphen-pas is een ambitie van de nieuwe coalitie van Nieuw Elan, VVD, CDA en D66, maar die wil wel goed bekijken onder welke voorwaarden mensen die pas dan gaan krijgen. "De vorige pas is geflopt en dat was volkomen terecht want die werd nogal stigmatiserend", herinnert Noordermeer zich nog.

"Wij denken aan een pas waarmee zoveel mogelijk inwoners van de gemeente aantrekkelijke voordeeltjes kunnen krijgen. Vooral om leuke dingen te kunnen doen. Zo gaan Archeon en Avifauna soms al speciaal open voor lokale bezoekers of zij krijgen een flinke korting."

Van 2009 tot 2011 was er ook al een Alphen-pas. Dat was een kortingskaart voor minima, senioren, vrijwilligers en mantelzorgers. Wie 'm had, was 'zielig'. Het kostte de gemeente bovendien 125.000 euro per jaar. De bedoeling was destijds ook dat ondernemers kortingen zouden geven aan pashouders, maar dat gebeurde amper. Toch opperde onder andere ondernemersclub VOA drie jaar terug nog eens te kijken naar een soort lokale spaarpas.