De Steekterbrug in Alphen is vrijdagavond en zaterdagochtend vroeg afgesloten voor wegverkeer en de scheepvaart. Dit is nodig om veilig de olietanks weg te halen van De Groot Verschuur die jaren vlakbij de brug stonden

De tanks worden over de brug getakeld en op pontons gezet. Ze zijn te groot om mee door de Steekterbrug te varen. De tanks gaan naar Moerdijk. Op de plek waar ze nu nog heel even staan komen later 25 woningen. Ook de provinciale weg N207 is afgesloten, van 22.00 tot 5.00 uur. De vaarweg is gestremd van 18.00 tot 5.00 uur. Mocht de hijsklus tegenvallen dan zijn brug en weg ook afgesloten in de nacht van zaterdag op zondag.