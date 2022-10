Hoewel Alphen 'te laat' is met woningbouw op de voormalige asfaltcentrale bij Heimanswetering mag ze de subsidie houden die de provincie Zuid-Holland in de zomer van 2021 gaf. Het gaat om 500.000 euro.

De provincie heeft een potje voor het versnellen van woningbouwplannen. Daar deed Alphen een beroep op. De bedoeling is dat ontwikkelaar Niersman 200 tot 250 woningen gaat bouwen op de plek van de vroegere asfaltcentrale. Het is volgens wethouder Gerard van As nog een van de weinige plekken waar Alphen nog flink kan bouwen zonder meteen de polder in te moeten. Dat laatste ligt gevoelig bij de provincie.

Een van de spelregels voor subsidie is dat Alphen en andere ontvangers binnen twee jaar moeten zijn gestart met die woningbouw. Dit haalt Alphen niet, dat is nu al duidelijk. Het komt onder meer doordat er nogal wat bezwaren waren en de gemeente heeft geprobeerd die in overleg zoveel mogelijk weg te nemen. Dit voorkomt wellicht later lange ruimtelijke procedures, door (aanhoudende) bezwaren van tegenstanders.

Als de bouw begin 2024 alsnog start, is dat wat de provincie betreft geen probleem. "Dit zijn complexe en vaak onvoorspelbare processen. We willen niet dat plannen helemaal stilvallen", geeft de provincie aan.